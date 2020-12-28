В Коми собака спасла ребенка ценой своей жизни

Волк схватил собаку в зубы и унес.

В городе Синдор в Коми собака спасла десятилетнего ребёнка от волка, вышедшего из леса, ценой своей жизни. Об этом пишет "Комиинформ".

Инцидент произошёл 21 декабря. Дикое животное заметили около семи вечера на улице Восточной. Рядом трое детей играли в прятки, один из них забрался в сугроб — к нему и подкрался волк. Это заметил терьер — и набросился на волка, чтобы защитить ребёнка.

Волк схватил собаку в зубы и унес. Ребёнок в этом время спрятался во дворе. После на улицу выбежали жители — и прогнали дикого хищника. Он бросил уже мёртвую собаку из пасти.

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Видео: ВК/Жесть Коми