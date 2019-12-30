Петербуржца наказали за выброшенного из окна питбуля

К счастью, собака выжила.

Мировой судья судебного участка № 57 Петербурга вынес приговор 37-летнему горожанину Антону Барочкину. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина признан виновным в жестоком обращении с животными.

Установлено, что в сентябре прошлого года мужчина из хулиганских побуждений выбросил из окна четвертого этажа собаку породы питбуль. Инцидент произошел в доме на Гражданском проспекте. К счастью, животное выжило, несмотря на тяжелые увечья, полученные из-за падения. Сейчас питбуль живет у ветеринара, который лечил пса после случившегося.

Суд приговорил мужчину к 260 часам обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил.

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