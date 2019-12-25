Зеленский заявил о невыполнении Украиной требований МВФ

Киев планирует получить средства от МВФ до конца 2021 года.

Владимир Зеленский заявил о невыполнении Украиной требований Международного валютного фонда для того, чтобы Киев мог получить очередной транш. В частности, речь идет о том, что Верховная Рада не приняла закон о Высшем совете правосудия. несмотря на такое положение дел, местные власти рассчитывают получить денежные средства из фонда до конца текущего года.

Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению – закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто… Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Нацбанк отметил прогресс в переговорах с МВФ. Однако Киев еще должен принять ряд экономических законов.

Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский