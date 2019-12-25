Политик пообещал сделать так, чтобы регионы остались зажиточными.

Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву 100 млн долларов на развитие экономики на Донбассе. Об этом президент Украины сообщил подписчикам в собственном Twitter-аккаунте.

Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства выразил благодарность иностранным коллегам в лице президента ВБ Дэвида Малпасса, а также регионального директора по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи. Зеленский уточнил, что власти страны сделают все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности, а регионы остались зажиточными.

Юлия Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев.

Фото: Украина 112