Политик объяснила, что вопросом занялись еще при предыдущем руководстве страны.

Юлия Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев. Об этом председатель политической партии "Батькивщина" рассказала в эфире местного телеканала "112 Украина".

С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации Юлия Тимошенко, украинский политик

Оппозиционерка заявила, что на Украине во время пандемии не хватает инфекционных коек. Она связала эту ситуацию с тем, что во время управления страной Петром Порошенко было закрыто более 350 медицинских учреждений. Тимошенко считает, что, как и другие меры Киева, реформа медицинского сектора поставила граждан "на грань выживания".

Тимошенко уточнила, что она видит тенденцию к минимизации украинцев на собственной земле.

Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ.

Видео: 112 Украина