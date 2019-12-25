Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом в Вашингтоне

Президент Украины не уточнил у лидера Белого дома один вопрос.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с американским политиком Джо Байденом в Вашингтоне. В Белом доме американский лидер выразил надежду на то, что однажды вновь посетит Киев, в котором он был в 2017 году. В стране он находился в должности вице-президента США перед уходом с поста главы страны Барака Обамы.

Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Владимир Зеленский, президент США

Зеленский представил план трансформации Украины на 277 млрд долларов.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official