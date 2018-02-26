Зеленский представил план трансформации Украины на 277 млрд долларов

На эти средства будут реализованы более 80 проектов по "озеленению" экономики и защите энергобезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне "план трансформации Украины", который подразумевает вложения на сумму 277 миллиардов долларов. Об этом говорится на официальном сайте офиса украинского лидера.

По словам Зеленского, на эти средства планируется реализовать цели по "озеленению" украинской экономики и защите энергетической безопасности страны.

Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что украинские власти в настоящее время имеют четкое представление о том, как страна будет выглядеть через пять-десять лет. По словам Зеленского, в ближайшем будущем Украины станет "форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом".

Напомним, Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 31 августа. Сегодня он проведет переговоры с президентом страны Джо Байденом. Согласно расписанию американского лидера, на встрече украинским коллегой он подтвердит "поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Кроме того, главы государств обсудят вопросы энергобезопасности и проведения реформ на Украине.

Ранее Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире.

Фото: president.gov.ua