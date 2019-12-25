Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Документ ступит в силу с 1 июля 2021 года.

Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка сельскохозяйственной земли. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Соответствующую информацию сообщили представители пресс-службы администрации президента Украины.

По словам главы государства, Украина ждала этот закон со дня своей независимости. Момент принятия нового документа он находит "историческим". В тексте закона говорится о том, что до 2024 года территории смогут покупать только физические лица, а после - такое право получат и юридические. Чиновники закрепили определенное количество земель, которые можно будет продать в одни руки. Иностранные граждане и лица без гражданства не смогут участвовать в сделках.

Напомним, что закон принят депутатами Верховной Рады еще 31 марта. "За" введение документа отдал голоса 259 парламентариев. До этого в стране действовал мораторий на продажу сельскохозяйственных территорий. Его отмена должна сказаться на предоставлении помощи от Международного валютного фонда. Местное население сомневается в необходимости открытия рынка земли из-за опасений, что территорию скупят олигархи и иностранцы.

