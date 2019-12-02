Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Владимир Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений. Глава Украины настаивает на том, что выборы в ЛНР и ДНР пройдут после передачи участков госграницы Киеву
Это самый деликатный вопрос, без сомнения
заявил политик
Президент страны напомнил, что в Минске была установлена четкая последовательность действий. В соглашении указано, что пограничный контроль на границе с РФ восстановят после выборов в Донбассе. Однако Зеленского не устраивает подобное решение конфликта.
Я не согласен с такой последовательностью событий
прокомментировал президент
Обсуждение проблемы пройдет в рамках парижского саммита 9 декабря. Также Зеленский переговорит с Путиным о новом и более масштабном обмене заключенными.
Ранее Piter.tv писал о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.
Видео: YouTube/Крым. Реалии, Зе! - Последний Шанс, Факти ICTV
Обсуждение ( 1 )
Зе много говорит, в надежде что Пу откажется от Парижа, но Пу уже пообещал и Зе в Париже будет молчать в тряпочку.
клоун заметался