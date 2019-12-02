Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Он хочет настаивать на изменении нескольких пунктов договора.

Владимир Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений. Глава Украины настаивает на том, что выборы в ЛНР и ДНР пройдут после передачи участков госграницы Киеву

Это самый деликатный вопрос, без сомнения заявил политик

Президент страны напомнил, что в Минске была установлена четкая последовательность действий. В соглашении указано, что пограничный контроль на границе с РФ восстановят после выборов в Донбассе. Однако Зеленского не устраивает подобное решение конфликта.

Я не согласен с такой последовательностью событий прокомментировал президент

Обсуждение проблемы пройдет в рамках парижского саммита 9 декабря. Также Зеленский переговорит с Путиным о новом и более масштабном обмене заключенными.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

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