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Сегодня, 11:25
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lesjasap
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Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

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Он хочет настаивать на изменении нескольких пунктов договора.

Владимир Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений. Глава Украины настаивает на том, что выборы в ЛНР и ДНР пройдут после передачи участков госграницы Киеву

Это самый деликатный вопрос, без сомнения

заявил политик

Президент страны напомнил, что в Минске была установлена четкая последовательность действий. В соглашении указано, что пограничный контроль на границе с РФ восстановят после выборов в Донбассе. Однако Зеленского не устраивает подобное решение конфликта.

Я не согласен с такой последовательностью событий

прокомментировал президент

Обсуждение проблемы пройдет в рамках парижского саммита 9 декабря. Также Зеленский переговорит с Путиным о новом и более масштабном обмене заключенными. 

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

Видео: YouTube/Крым. Реалии, Зе! - Последний Шанс, Факти ICTV

Теги: владимир зеленский, минские соглашения, нормандская четверка, нормандский формат
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:22

Зе много говорит, в надежде что Пу откажется от Парижа, но Пу уже пообещал и Зе в Париже будет молчать в тряпочку.

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Аноним
Сегодня 12:27

клоун заметался

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