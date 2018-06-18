В декабре в Париже состоится саммит в "нормандском формате"

Главным вопросом встречи станет конфликт на востоке Украины.

В грядущем декабре, 9 числа, в Париже состоится саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на канцелярию французского президента.

Главные переговоры будут посвящены урегулированию конфликта на востоке Украины и анализу уже имеющихся успехов по этому вопросу. Ситуацией в Донбассе занимается "нормандская четверка" – Россия, Украина, Франция, Германия. Одно из главных условий для сбора политического "квартета" – процесс отвода сил на линии соприкосновения на участке Донбасс-Богдановка-Петровское. 9 ноября ополченцы ДНР уже приступили к этой операции.

На данный момент свое участие в саммите подтвердила канцлер Германии.

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