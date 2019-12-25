Зеленский оценил встречу с Байденом

Президент Украины раскрыл подробности встречи с американским лидером в Вашингтоне.

Украинский президент Владимир Зеленский оценил встречу с американским президентом Джо Байденом. В общении с журналистами политик заметил, что в Белом доме все было нормально, но переговоры не всегда проходили в солнечной атмосфере.

В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор. Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова...это приятно. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства заметил, что тот факт, что диалог с лидером США длился не один час, как это было запланировано, а два, может сказать о том, что Вашингтон заинтересован в диалоге также, как и Киев.

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Фото: YouTube / in time Ukraine