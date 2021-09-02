Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона

Экс-депутат Верховной Рады оценила проведенные президентом переговоры в Белом доме.

Надежда Савченко рассказала, какую "зраду" украинский президент Владимир Зеленский привезет из Вашингтона. В эфире местного телеканала "Первый независимый" бывший депутат Верховной рады назвала первую "зраду" - экономическую.

Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим. Надежда Савченко, экс-депутат Украины

По словам политика, при таком раскладе национальная экономика продолжит свое падение, а государство "влезет" в кредит с процентами. ВТорой "зрадой" Савченко считает подписанный меморандум об энергетической безопасности. Она напомнила, что документе стал не первым по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписал с иностранцами. При этом конкретных результатов от предыдущих версий политик не видит.

Зеленский: на переговорах с Байденом слово "Крым" звучало много раз.

Видео: Youtube/Перший Незалежний