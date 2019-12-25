Зеленский: на переговорах с Байденом слово "Крым" звучало много раз

Глава Украины рассказал о поднятых в Белом доме вопросах относительно полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с американским лидером Джо Байденом слово "Крым" звучало много раз. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Украина-24".

Много раз звучало слово "Крым", начиная с комплиментарных вещей на счет "Крымской платформы", о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства объяснил прессе, что тематика про полуостров также была затронута и в другом ключе. Речь идет о вопросе деоккупации территории и возвращении пленных граждан. Ранее Киев предложил Белому дому привлечь Россию к ответственности за проявленную против Украины агрессию. Они считают, что Москва нарушила требование не изменять государственную границу силовым способом.

Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 пленных украинцев.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official