Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 пленных украинцев

Украинский президент заинтересован в освобождении пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой помочь с освобождением 450 пленных украинцев. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Встреча двух лидеров началась в Белом доме. Сначала они поговорили об энергетической безопасности и обновленном стратегическом партнерстве. Затем Байден вспомнил свою поездку на Украину. Он заявил о намерении повторно посетить страну. Зеленский положительно отреагировал на инициативу Байдена. Затем глава Белого дома заявил, что полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны. Зеленский спросил у своего коллеги, "какую помощь могут сделать США" с освобождением пленных.

Напомним, что Байден заявил, что партнерство между Украиной и США стало очень крепким за последние 30 лет.

Фото: YouTube / Two Cats Video Production