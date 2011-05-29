Байден: США и Украина укрепили партнерство за последние 30 лет

Байден отметил, что ему хотелось бы вновь посетить Украину.

Президент США Джо Байден провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что партнерство между США и Украиной стало очень крепким за последние 30 лет. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер вспомнил свой предыдущий визит на Украину. Он подчеркнул, что ему хотелось бы вновь посетить страну. Вместе с тем глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность. Также он добавил, что США полностью поддерживают "евроатлантические устремления Украины".

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