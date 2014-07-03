Здание Консерватории в Петербурге планируют открыть после реконструкции раньше срока

Реконструкцию консерватории не могут завершить с 2017-го года.

Раньше объявленного срока (2025 год) планируется завершить реконструкцию консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге. Об изменении сроков завершения работ стало известно из постановления правительства РФ, размещенного на сайте ведомства 15 августа. Теперь срок завершения – 2024 год.

Причиной этому стало опережение темпов строительных работ. Случившееся потребовало изменения сроков предоставления финансирования из федерального бюджета, которое было предусмотрено на реконструкцию.

Исходя из этого, в 2022 году на работы выделят более 4,9 млрд рублей, а в 2023 году – более 5,5 млрд рублей. Эти деньги предполагалось за 2024-2025 годы.

Ремонт здания консерватории не могут завершить с 2017-го года. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину. Компания "Меандр", которая являлась подрядчиком, расторгла контракт, а недавно была объявлена банкротом.

Piter.TV ранее общался с ректором Санкт-Петербургской государственной Консерватории о затянувшейся реставрации здания на Театральной, Культурном форуме и влиянии пандемии коронавируса на учебный процесс.

Фото: Piter.tv