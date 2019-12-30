В Instagram звезды появился пост с пожеланиями для поклонников.

Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила поклонников за поддержку. В Instagram артистки появился пост, в котором она передает всем огромный привет. Автор публикации желает россиянам здоровья и благополучия от всей семьи Заворотнюк.

Настя благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите...Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! говорится в обращении

Напомним, что в конце лета 2019 года началась появляться информация о серьезном заболевании телеведущей. В СМИ стали распространяться данные о том, что у звезды диагностировали раковую опухоль мозга. В течение продолжительного времени семья Заворотнюк отказалась комментировать сведения. Позже родственники подтвердили, что Анастасия проходит лечение.

Ранее Piter.tv писал о том, что мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета.

Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

