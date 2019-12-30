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Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила поклонников за поддержку
Сегодня, 9:49
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lesjasap

Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила поклонников за поддержку

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В Instagram звезды появился пост с пожеланиями для поклонников.

Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила поклонников за поддержку. В Instagram артистки появился пост, в котором она передает всем огромный привет. Автор публикации желает россиянам здоровья и благополучия от всей семьи Заворотнюк.

Настя благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите...Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!

говорится в обращении

Напомним, что в конце лета 2019 года началась появляться информация о серьезном заболевании телеведущей. В СМИ стали распространяться данные о том, что у звезды диагностировали раковую опухоль мозга. В течение продолжительного времени семья Заворотнюк отказалась комментировать сведения. Позже родственники подтвердили, что Анастасия проходит лечение. 

Ранее Piter.tv писал о том, что мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета.

Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
 

Теги: анастасия заворотнюк, новый год, поздравления
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Новости шоу-бизнеса России,

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