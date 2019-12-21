Активы находятся в Петербурге.

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".

Уточняется, что компании, принадлежащие фигуристу и хореографу Петру Чернышеву, оформлены в Петербурге. Однако ему стали недоступны финансовые операции в одном из банков.

Заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями, проблема не решается уже несколько месяцев.

Отмечается, что сейчас Чернышев помогает своей жене Анастасии победить болезнь и тратит все заработанные деньги на лечение. Врачи медцентра подтверждают, что мужчина постоянно ухаживает за женой.

Ранее на Piter.TV: обманутые дольщики перекрыли дорогу в центре Петербурга.

Видео: instagram a_zavorotnyuk