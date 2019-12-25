Эксперт заявил, что блокировка Telegram в РФ вошла в завершающую стадию

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что блокировка мессенджера Telegram в РФ вошла в завершающую стадию. Об этом он рассказал ТАСС.
По словам эксперта, пользоваться VPN-сервисами для обхода блокировок бесполезно. При этом Кусков отметил, что люди не уходят с этих площадок.
Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок.
Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily
Отметим, что с февраля в России стали замедлять работу Telegram. После этого в СМИ появились публикации, что мессенджер могут полностью заблокировать с 1 апреля.
Ранее в Госдуме заявили, что россияне даже с VPN не смогут пользоваться Telegram.
