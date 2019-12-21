Обманутые дольщики перекрыли дорогу в центре Петербурга

Строительство их жилья продлено еще на 12 месяцев.

Обманутые дольщики заявили о себе в центре Петербурга и перекрыли проезжую часть, рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В соцсети дольщики извинились перед автомобилистами, но отметили, что у них не оставалось другого выхода, как устроить непрерывный пешеходный переход у Законодательного собрания Петербурга.

"Мы – обманутые дольщики от компании "Лидер групп". Вторая очередь нашего ЖК "Три кита" (Лен.обл, метро Девяткино) задержана на 23 месяца, третья очередь задержана на 11 месяцев от даты завершения строительства, также у "Лидер Групп" еще четыре долгостроя в Девяткино. Сегодня от застройщика пришла очередная "весть" о том что 3 очередь решили задержать еще на 12 месяцев.", – написали пользователи в посте.

Дольщики рассказали, что уже обращались в Стройнадзор Ленинградской области, где им ответили, что застройщик сам устанавливает сроки строительства и в праве переносить сроки сдачи жилья. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также ответил людям, что не может контролировать сроки строительства.

"Мы считаем что это беззаконие, и мы вышли заявить о себе", – говорят дольщики.

Ранее на Piter.TV: на месте Троицкого рынка появится многоквартирный жилой дом.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"