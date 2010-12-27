На месте Троицкого рынка появится многоквартирный жилой дом

Проект застройки одобрен Градостроительным советом.

Градостроительный совет Петербурга утвердил проект строительства жилого комплекса на месте Троицкого рынка. Заказчиком проекта по набережной реки Мойки, 130а стал "Мегалит". Разработкой занималась архитектурная мастерская "Интерколумниум".

Напомним, что строительство было согласовано КГИОПом еще летом 2019 года. Чиновники одобрили создание здания с подземным паркингом (на 80 автомобилей) на месте демонтированных исторических построек. Новый объект войдет в ансамбль Троицкой площади вместе с Троице-Измайловским собором.

Известно, что жилые дома расположатся на территории 17,7 тысяч ква.метров. Строители создадут три семиэтажных корпуса. Максимальная высота зданий достигнет 24 метров. Около 26% территории отдано под благоустройство и зеленые насаждения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге на месте Троицкого рынка построят многоэтажку.

Фото: Piter.tv

