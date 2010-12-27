В Петербурге на месте Троицкого рынка построят многоэтажку

Он существует с 1951-го года.

Вместо Троицкого рынка может появиться жилой дом с подземной парковкой. Об этом 22-го июня сообщил портал "Карповка".

Здание появится по адресу набережная реки Фонтанки 130А. Проект уже одобрил КГИОП. Строительством займется компания "Никсем". Планируется, что в доме будет семь этажей. Фасад выйдет на Троицкую площадь, где находится Троицкий собор.

Для постройки жилого дома придется снести вещевой Троицкий рынок. В нем расположено около 900 торговых мест.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге столкнулись легковой автомобиль и "Чижик".

Фото: vk.com/troitskymarket