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В Петербурге на месте Троицкого рынка построят многоэтажку
Сегодня, 9:12
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nadezhda_sib

В Петербурге на месте Троицкого рынка построят многоэтажку

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Он существует с 1951-го года.

Вместо Троицкого рынка может появиться жилой дом с подземной парковкой. Об этом 22-го июня сообщил портал "Карповка".

Здание появится по адресу набережная реки Фонтанки 130А. Проект уже одобрил КГИОП. Строительством займется компания "Никсем". Планируется, что в доме будет семь этажей. Фасад выйдет на Троицкую площадь, где находится Троицкий собор. 

Для постройки жилого дома придется снести вещевой Троицкий рынок. В нем расположено около 900 торговых мест. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге столкнулись легковой автомобиль и "Чижик"

Фото: vk.com/troitskymarket

Теги: снос троицкого рынка, троицкий рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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