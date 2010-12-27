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Легковой авто и трамвай "Чижик" столкнулись в Петербурге
Сегодня, 21:29
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KaterinaKono13

Легковой авто и трамвай "Чижик" столкнулись в Петербурге

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Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, въехавшего в трамвай.

Сегодня, двадцать третьего июня, произошло ДТП на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников в Красногвардейском районе Северной столицы. Участниками аварии стали легковой авто и трамвай "Чижик". Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".  

По словам свидетелей произошедшего, ехавший на большой скорости легковой автомобиль зацепил трамвай "Чижик". К счастью, в аварии никто не пострадал. Тем не менее, из-за ДТП движение для другого транспорта было затруднено. В сторону Индустриального проспекта было почти невозможно проехать.

Помимо прочего очевидцы выложили в сеть фото с места ДТП.

На снимках видно, что с последствиями ДТП прибыли разбираться пожарники. Также приехала машина скорой помощи.

Теги: дтп в питере, новости питера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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