Легковой авто и трамвай "Чижик" столкнулись в Петербурге

Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, въехавшего в трамвай.

Сегодня, двадцать третьего июня, произошло ДТП на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников в Красногвардейском районе Северной столицы. Участниками аварии стали легковой авто и трамвай "Чижик". Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей произошедшего, ехавший на большой скорости легковой автомобиль зацепил трамвай "Чижик". К счастью, в аварии никто не пострадал. Тем не менее, из-за ДТП движение для другого транспорта было затруднено. В сторону Индустриального проспекта было почти невозможно проехать.

Помимо прочего очевидцы выложили в сеть фото с места ДТП.