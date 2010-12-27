Борису Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Причиной к отклонению заявки послужило то, что Борис Вишневский не набрал положенные 155 подписей муниципальных депутатов,которые требуются для регистрации кандидатов в губернаторы по законодательству РФ.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию кандидата в губернаторы от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Данное решение было установлено сегодня, седьмого июля и принято всеми единогласно.

Причиной к отклонению заявки послужило то, что Борис Вишневский не набрал положенные 155 подписей муниципальных депутатов,которые требуются для регистрации кандидатов в губернаторы по законодательству РФ.