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Борису Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Сегодня, 15:07
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KaterinaKono13

Борису Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

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Причиной к отклонению заявки послужило то, что Борис Вишневский не набрал положенные 155 подписей муниципальных депутатов,которые требуются для регистрации кандидатов в губернаторы по законодательству РФ.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию кандидата в губернаторы от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Данное решение было установлено сегодня, седьмого июля и принято всеми единогласно. 

Причиной к отклонению заявки послужило то, что Борис Вишневский не набрал положенные 155 подписей муниципальных депутатов,которые требуются для регистрации кандидатов в губернаторы по законодательству РФ.

Помимо Вишневского, отказ получили ещё ряд кандидатов, в частности дольщик Константин Головко и писатель Алексей Шагал. 

Теги: борис вишневский, новости питера, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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