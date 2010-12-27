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Вместо Троицкого рынка на Фонтанке построят 6-этажный жилой дом с подземным паркингом
Сегодня, 8:56
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nadezhda_sib

Вместо Троицкого рынка на Фонтанке построят 6-этажный жилой дом с подземным паркингом

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Идет обсуждение того, насколько современное здание впишется в архитектуру местности.

На месте Троицкого рынка построят жилой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. В среду, 10-го июля, он провел заседание. Одной из тем для обсуждения стал объект по адресу набережная Фонтанки, дом №130А, литера А.

Ранее Piter.TV писал о том, что для постройки жилого дома придется снести вещевой рынок. На заседании рассмотрели проект застройки, представленный архитектурной мастерской "Интерколумниум". Предполагается, что на месте торговых рядов появится шестиэтажное здание с мансардой и подземным паркингом. Рядом также могут построить общественное пространство, а Троицкую площадь соединят с Фонтанкой пешеходной зоной. 

Троицкий рынок в Петербурге существует с 1951-го года. В нем находится более 900 торговых мест. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга предложили новую музейную стратегию

Фото: "Яндекс.Панорамы"

 

Теги: жилой комплекс, строительство, троицкая площадь, троицкий рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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