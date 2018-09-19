Власти Петербурга предложили новую музейную стратегию

В Северной столице не должно быть деления в отношении к федеральным и городским музеям.

Федеральные и городские музеи Петербурга будут взаимодействовать по общей стратегии. О совместном развитии в сфере культуры 10-го июля договорились власти города, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и руководители музеев города на Неве. Об этом сообщило "ТАСС".

Михаил Пиотровский отметил, что музеи - это визитная карточка Петербурга, поэтому пора создать для них общую стратегию. Ее основной принцип заключается в том, чтобы "сохранить единое культурное пространства Петербурга с преодолением границ между федеральными, городскими, муниципальными учреждениями культуры".

Успешным примером взаимодействия назвали развитие "сетевого" музея обороны и блокады Ленинграда. На предприятиях и различных учреждениях, которые работали во время Великой Отечественной войны, и городах, которые принимали эвакуированных ленинградцев, создаются филиалы музея блокады.

Отработать стратегию взаимного сотрудничества предложили во время подготовки к празднику 350-летия со дня рождения Петра Великого. Его отметят в 2022 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Военно-морском салоне показали макет авианосца "Ламантин".

Фото: vk.com/hermitage_museum