На Военно-морском салоне показали макет авианосца "Ламантин"

В Петербурге разрабатывают новый образец атомного авианосца.

В Петербурге ПКБ представил макет атомного авианосца "Ламантин". Событие состоялось в рамках проведения Военно-морского салона. Известно, что образец относится к созданию проекта 11430Э. Изготовлением "Ламантина" занимается Невское проектно-конструкторское бюро.

Специалисты рассказали, что водоизмещение авианосца достигнет 80-90 тысяч тонн. Длина "Ламантина" - 350 метров. Автономно он сможет передвигаться непрерывно в течение 120 суток. Максимальная скорость - 30 узлов. Зоной действия станет как открытое море, так и прибрежное пространство.

Благодаря судну ВМФ сможет перевозить на нем около 60 истребителей, вертолетов и самолетов, почти десяток беспилотников. Для обслуживания подобного авианосца нужен экипаж из 2,8 тысяч человек. Среди них авиагруппой станет 800 служащих.

На данный момент точных сроков изготовления "Ламантина" нет, так как пока что ведется ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова".

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Фото: Piter.tv