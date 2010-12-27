В Петербурге с 10 по 14 июля пройдет девятый Международный военно-морской салон

На нем представят 17 боевых кораблей, катеров и судов. Среди них "Адмирал Касатонов".

В Петербурге с 10 по 14 июля будет проходить девятый Международный военно-морской салон. На нем ВМФ и погранслужбы ФСБ представят 17 кораблей, катеров и судов, в т.ч. недавно построенный фрегат "Адмирал Касатонов". Местом проведения салона традиционно станут "Ленэкспо" и причальный комплекс "Морской вокзал". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На салоне заявлены 45 официальных делегаций из 33 государств. На данный момент регистрацию прошли 352 участника, 28 из которых – представители иностранных компаний.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Петербурге.

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