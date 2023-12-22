Затраты на строительство Большого Смоленского моста выросли на 13 млрд рублей

Строительство участка транспортной магистрали от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта, включая будущий мост, теперь разделено на два этапа.

Согласно проекту постановления правительства Северной столицы, предварительная стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) увеличивается на 13 млрд рублей. Об этом пишет издание "Фонтанка", отмечая изменение объёмов финансирования проекта.

Документ предусматривает перераспределение бюджетных средств в рамках АИП на период с 2024 по 2026 годы. Строительство участка транспортной магистрали от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта, включая будущий мост, теперь разделено на два этапа. Первый из них оценивается в 54,54 млрд рублей, а второй – в 9,75 млрд рублей. На первый этап планируется потратить 4,67 млрд, 5,89 млрд и 8,32 млрд рублей в ближайшие три года соответственно. Второй этап будет финансироваться следующим образом: 50 млн рублей в 2023 году, а затем 594 млн, 603 млн и 666 млн рублей. Ожидается, что оба этапа будут завершены до 2029 года.

Ранее стоимость полной реализации проекта Большого Смоленского моста оценивалась в 50 млрд рублей. Строительство намерены начать на пересечении улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта. Введение переправы в эксплуатацию намечено на 2032 год.

Ранее мы сообщили о том, что подземный переход у Биржевого моста продолжают строить в Петербурге.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга