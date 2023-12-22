Затраты на строительство Большого Смоленского моста выросли на 13 млрд рублей

Согласно проекту постановления правительства Северной столицы, предварительная стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) увеличивается на 13 млрд рублей. Об этом пишет издание "Фонтанка", отмечая изменение объёмов финансирования проекта.
Документ предусматривает перераспределение бюджетных средств в рамках АИП на период с 2024 по 2026 годы. Строительство участка транспортной магистрали от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта, включая будущий мост, теперь разделено на два этапа. Первый из них оценивается в 54,54 млрд рублей, а второй – в 9,75 млрд рублей. На первый этап планируется потратить 4,67 млрд, 5,89 млрд и 8,32 млрд рублей в ближайшие три года соответственно. Второй этап будет финансироваться следующим образом: 50 млн рублей в 2023 году, а затем 594 млн, 603 млн и 666 млн рублей. Ожидается, что оба этапа будут завершены до 2029 года.
Ранее стоимость полной реализации проекта Большого Смоленского моста оценивалась в 50 млрд рублей. Строительство намерены начать на пересечении улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта. Введение переправы в эксплуатацию намечено на 2032 год.
Ранее мы сообщили о том, что подземный переход у Биржевого моста продолжают строить в Петербурге.
Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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