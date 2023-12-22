Подземный переход у Биржевого моста продолжают строить в Петербурге

В настоящий момент прокладка нового водовода завершена на 80%. Ведётся разработка котлована для создания входа с пандусом с направления к Петропавловской крепости.

На площади академика Лихачёва возле Биржевого моста продолжается строительство пешеходного тоннеля протяженностью в 130 м. Одна из сторон тоннеля будет вести к Петропавловской крепости, а другая – к набережной Малой Невы. О процессе работ информирует пресс-служба Смольного.

Ремонт Биржевого моста был успешно завершён в прошлом году. Проведена полная реконструкция разводного пролета и установлены уникальные гидроцилиндры, изготовленные на Обуховском заводе. Сам пешеходный тоннель уже проложен, завершена гранитная облицовка стен. В качестве материала использовался камень из местного месторождения "Красногорское" в Ленобласти. Процесс облицовки пола уже начался, также уже выполнена внутренняя отделка технических помещений и полностью смонтирован водомерный узел.

В настоящий момент прокладка нового водовода завершена на 80%. Ведётся разработка котлована для создания входа с пандусом с направления к Петропавловской крепости. Этот пешеходный тоннель позволит создать безопасный маршрут от Тучкового моста до Кронверкской набережной и далее до крепости.

Ранее мы сообщили о том, что почти 600 петербургских спортсменов и 300 тренеров получат премии Смольного.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга