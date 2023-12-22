Почти 600 петербургских спортсменов и 300 тренеров получат премии Смольного

Выплаты вручат членам сборных города и страны, живущим в Петербурге и занявшим призовые места на официальных международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в личном и командном зачетах.

Премии петербургского правительства "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" получат 573 спортсмена. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 января.

Выплаты вручат членам сборных города и страны, живущим в Петербурге и занявшим призовые места на официальных международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в личном и командном зачетах. Кроме того, денежную поддержку получат 256 тренеров.

Речь идет о спортсменах, занимающихся бадминтоном, боксом, велосипедным спортом, греблей на байдарках и каноэ, конным спортом, легкой атлетикой, настольным теннисом, парусным спортом, плаванием, прыжками в воду и на батуте, пулевой стрельбой, скалолазанием, современным пятиборьем. Премии вручат и тем, кто является профессионалами в видах спорта для людей с нарушениями слуха, зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Фото: Piter.TV