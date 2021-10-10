Беглов утвердил разрешение тратить региональный маткапитал на образование родителей

В 2023 году размер материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет 194,2 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который вносит изменения в законодательство о материнском капитале. Региональную часть семейного пособия теперь можно потратить на образование или переобучение одного из родителей, сообщили в Смольном.

Закон также предусматривает аналогичные возможности для усыновителей. Как предполагают власти, данная мера позволит одному из посетителей повысить квалификацию и вернуться к работе или получить новую востребованную профессию.

В 2023 году размер материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет 194,2 тыс. рублей. Получить его могут семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. Тратить сертификаты помимо обучения можно на ремонт или строительство жилья, медицинскую помощь для ребенка, покупку автомобиля, а также ДМС для ребенка.

Ранее петербургские депутаты предлагали продлить выплату пособий на детей до 18 лет. По мнению депутатов, выплаты несправедливо прекращать по достижении детьми 17 лет, так как в соответствии с Семейным кодексом РФ ребёнком считается лицо, не достигшее 18 лет.

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