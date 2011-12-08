На строительство первого участка Большого Смоленского моста потратят 2,6 млрд рублей

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 января 2024 года.

В Петербурге объявили конкурс по поиску подрядчика на строительство первого участка Большого Смоленского моста и подготовку территории к началу строительных работ. Информация опубликована на портале Госзакупок.

Стоимость контракта составляет 2,6 млрд рублей, а заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", подведомственное КРТИ.

Подрядчик, который получит данный контракт, должен будет разработать рабочую документацию до 19 июля 2025 года, а также возвести участок магистрали с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и на улице Коллонтай, а также построить переправу на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта.

Все строительные работы должны завершиться 31 октября 2026 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 января 2024 года.

На месте возведения Большого Смоленского моста губернатор Петербурга Александр Беглов и представители строительного комплекса 24 декабря установили закладной камень. Церемония прошла на Октябрьской набережной.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга