Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Ранее Минюст РФ заявил, что исполнил постановление ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

Защита Алексея Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила адвокат Ольга Михайлова. Юрист отметила, что российский Минюст заявил об исполнении решения

Страсбургского суда по делу "Ив Роше".

Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте Ольга Михайлова, адвокат российского оппозиционера

По данным стороны защиты Навального, Верховный суд возобновил судопроизводство по уголовному делу в отношении оппозиционера, но не стал отменять приговор несмотря на решение ЕСПЧ. Михайлова заметила, что адвокаты совершенно не согласны с данной позицией и настаивают на исполнении постановления об освобождении Алексея Навального по делу "Ив Роше".

Адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

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