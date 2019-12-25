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Адвокаты Навального направили в Совет Европы возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ
Сегодня, 11:28
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matveyvn

Адвокаты Навального направили в Совет Европы возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ

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Решение ЕСПЧ обязательно для всех стран-участников Совета Европы.

Защита политика Алексея Навального направила в Совет Европы возражение на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека и требование освободить заключённого. Об этом рассказала адвокат Ольга Михайлова, пишет ТАСС.

По её словам, министерство юстиции России говорит о необходимости пересмотра Страсбургским судом своего решения по Навальному.

Мы же заявляем о том, что Россия фактически не выполнила решение ЕСПЧ, о том, что наш подзащитный должен быть немедленно освобожден.

Ольга Михайлова, адвокат

Она отметила, что решение ЕСПЧ обязательно для всех стран-участников Совета Европы.

Ранее Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести.

Фото: pixabay.com

Теги: еспч, навальный, совет европы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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