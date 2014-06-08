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Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести
Сегодня, 9:35
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matveyvn

Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

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Во многих видео, которые в последнее время стали распространяться в сети, Навальный высказывался в поддержку насилия и дискриминации.

Правозащитная организация Amnesty International отозвала решение считать Алексея Навального узником совести. Причина — высказывания политика в середине 2000-х годов.

Об этом сообщил журналист Аарон Матье в Twitter. Он прикрепил к сообщению документ Amnesty International. Позже организация подтвердила данную информацию "Медиазоне".

В письме говорится о том, что во многих видео, которые в последнее время стали распространяться в сети, Навальный высказывался в поддержку насилия и дискриминации.

Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе.

Александр Артемьев, медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии

Он отметил, что Навального в России по-прежнему преследуют по политическим мотивам.

Ранее глава МИД Австрии ждет санкций ЕС против представителей юстиции РФ за дело Навального.

Фото: Instagram / navalny

Теги: amnesty international, навальный, правозащита
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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