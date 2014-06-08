Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

Во многих видео, которые в последнее время стали распространяться в сети, Навальный высказывался в поддержку насилия и дискриминации.

Правозащитная организация Amnesty International отозвала решение считать Алексея Навального узником совести. Причина — высказывания политика в середине 2000-х годов.

Об этом сообщил журналист Аарон Матье в Twitter. Он прикрепил к сообщению документ Amnesty International. Позже организация подтвердила данную информацию "Медиазоне".

В письме говорится о том, что во многих видео, которые в последнее время стали распространяться в сети, Навальный высказывался в поддержку насилия и дискриминации.

Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе. Александр Артемьев, медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии

Он отметил, что Навального в России по-прежнему преследуют по политическим мотивам.

Ранее глава МИД Австрии ждет санкций ЕС против представителей юстиции РФ за дело Навального.

Фото: Instagram / navalny