Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ

Украинский лидер оценил разоблачающий ВСУ материал международной правозащитной организации.

Украинский президент Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International (на территории РФ признана НКО-иноагентом) за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках очередного видеообращения к народу. По мнению политика, своими материалами международная правозащитная организация хочет "амнистировать" российскую сторону.

Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что эксперты из Amnesty International опубликовали доклад, в котором уличили киевский режим в нарушении международного права. В частности, специалисты задокументировали случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население и нарушали военное право.

Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке помощи Украине в размере €8 млрд.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент

