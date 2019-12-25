Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке помощи Украине в размере €8 млрд

На Украине назвали ситуацию преступлением или ошибкой.

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине в размере 8 млрд евро. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к народу. Он уточнил, что ежедневно различными способами напоминает отдельным коллегам из ЕС о том, что украинские пенсионеры, переселенцы, учителя и другие люди, зависящие от бюджетных выплат, не должны быть заложниками их нерешительности или бюрократизма.

Восемь миллиардов евро для Украины сейчас приостановлены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это или преступление, или ошибка. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский политик не стал называть конкретную страну, которая задерживает оказание денежной помощи киевскому режиму. Он также выразил надежду на то, что "это все-таки ошибка и она будет исправлена".

Зеленский заявил о преимуществе российской армии на Донбассе.

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