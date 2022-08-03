По его словам, в регионе творится ад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преимуществе российской армии на Донбассе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут переломить преимущество российских военных в артиллерии и живой силе. По его словам, это ощущается в Песках, Авдеевке и других направлениях.

Там просто ад. Это не описать словами. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным.

Видео: YouTube / Зе!Президент