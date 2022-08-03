Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преимуществе российской армии на Донбассе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В опубликованном видеообращении глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут переломить преимущество российских военных в артиллерии и живой силе. По его словам, это ощущается в Песках, Авдеевке и других направлениях.
Там просто ад. Это не описать словами.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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