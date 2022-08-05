Кулеба потребовал от Amnesty International доносить "системную" правду

В МИД Украины рассказали о том, что международным экспертам не следует "создавать фальшивую реальность".

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба потребовал от Amnesty International (НКО-иноагент) доносить "системную и масштабную" правду. Ранее международная правозащитная организация обвинила Вооруженные силы Украины в размещении огневых позиций на гражданских объектах. Такие сведения в Киеве сочли "необъективными и возмутительными".

Международная правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Вооруженные силы Украины в размещении на гражданских объектах, необъективна и возмутительна. Дмитрий Кулеба в ТГ-канале

В МИД Украины спрогнозировали заранее, что представители Amnesty International в ответ на его замечание напишут. Дмитрий Кулеба полагает, что эксперты скажут о том, что выступают с критикой обеих сторон конфликта. Дипломат считает, что данная деятельность не связана с поиском и донесением правды до мира, а только с формированием фальшивого баланса сил. Дмитрий Кулеба потребовал от Amnesty International "прекратить заниматься созданием фальшивой реальности", в которой Украина остается невинной жертвой, в то время как Россия — это всегда преступником.

Напомним, что Amnesty International заявила 4 августа о том, что ВСУ подвергали риску мирных жителей, так как военнослужащие создавали базы и использовали вооружения в населенных жилых районах.В частности, эти действия проходили на территории школ и больниц.

Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса.

Фото и видео: Facebook / Dmytro Kuleba (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании).