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Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса
Сегодня, 10:30
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Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса

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Он отметил, что Киев ценит политическую поддержку греческого правительства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом он сообщил в интервью ERT.

Кулеба отметил, что Киев ценит политическую поддержку греческого правительства. Он подчеркнул, что в ближайшее время Украина получит от Греции боевые машины пехоты БМП.

Конечно, мы ждем, когда к нам приедет премьер-министр Греции.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Кулеба заявил, что будет требовать создания трибунала для России.

Фото: epa.eu

Теги: визит, дмитрий кулеба, кириакос мицотакис, мид украины, премьер-министр греции
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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