Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом он сообщил в интервью ERT.
Кулеба отметил, что Киев ценит политическую поддержку греческого правительства. Он подчеркнул, что в ближайшее время Украина получит от Греции боевые машины пехоты БМП.
Конечно, мы ждем, когда к нам приедет премьер-министр Греции.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Ранее Кулеба заявил, что будет требовать создания трибунала для России.
Фото: epa.eu
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