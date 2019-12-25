Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Мицотакиса

Он отметил, что Киев ценит политическую поддержку греческого правительства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящем визите в Киев премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом он сообщил в интервью ERT.

Кулеба отметил, что Киев ценит политическую поддержку греческого правительства. Он подчеркнул, что в ближайшее время Украина получит от Греции боевые машины пехоты БМП.

Конечно, мы ждем, когда к нам приедет премьер-министр Греции. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Кулеба заявил, что будет требовать создания трибунала для России.

Фото: epa.eu