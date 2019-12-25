Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России

Дмитрий Кулеба раскрыл свои планы во время посещения Гааги.

Министр внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), а также Европейскую комиссию и правительство Нидерландов сформировать специальный международный трибунал для России. Соответствующее заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами.

Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие в онлайн-мероприятиях… Одной из центральных тем станет создание трибунала по преступлениям против Украины. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дипломат планирует предложить международным коллегам подписать соответствующий договор. Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что на Украине уже работают сотрудники из миссии представителей французской жандармерии и медицинской службы ВС Франции, МУСа и криминалисты из Словакии.

МИД Украины: Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании).