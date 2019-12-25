МИД Украины: Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями

Дмитрий Кулеба назвал цель властей Украины по обеспечению территориальной целостности государства.

Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом местным журналистам во время брифинга рассказал украинским министр по внешней политике Дмитрий Кулеба. Чиновник назвал цель, которая стоит перед властью страны. Он уверен, что следует говорить о восстановлении территориальной целостности по восточному и южному направлениях. Чиновник добавил, что между Киевом и Москвой на текущем этапе нет переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Цель Украины... - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, а также силы ЛНР и ДНР взяли под контроль Херсонскую область, приазовскую часть Запорожья. В данных регионах установлены военно-гражданские администрации, в оборот введен рубль, ведется вещание российских телеканалов и радиостанций.

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