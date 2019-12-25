Полянский: жалоба Украины на Россию в суд ООН не заслуживает внимания

По его словам, юристы работают с обеих сторон.

Жалоба Украины на Россию в Международный суд ООН не заслуживает внимания. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live".

В пятницу, 1 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в суд ООН с обвинением в адрес России в нарушении Конвенции о якобы предупреждении геноцида на фоне спецоперации. По словам Полянского, юристы работают с обеих сторон, однако ситуация выглядит очень запутанной.

Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины установили флаг Евросоюза.

Фото: Организация Объединенных Наций