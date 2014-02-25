На трибуне парламента также остался стоять национальный флаг Украины.

В Верховной Раде Украины установили флаг Евросоюза. Об этом рассказал председатель местного парламента руслан Стефанчук в социальных сетях. Политик объяснил, что национальный флаг регионального содружества появился во время пленарного заседания. Парламентарий также разместил фотографию из двух флагов, установленных на трибуне.

Напомним, что лидеры европейских государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе от 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в региональное содружество. Для начала переговоров о членстве в ЕС Киеву и Кишиневу придется выполнить ряд условий. В том числе речь идет о реформировании своего законодательства.

Зеленский: соглашение об ассоциации Украины с ЕС реализовано на 63%.

Фото и видео: European Commission