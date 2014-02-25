Зеленский: соглашение об ассоциации Украины с ЕС реализовано на 63%

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом реализовано на 63%. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного выступления перед депутатами Верховной Рады на пленарном заседании. Также на мероприятии выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
…И 37% остается заданиями для нас всех, для нашего государства. Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава ЕК дала Украине инструкции по проведению реформ.
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