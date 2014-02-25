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Зеленский: соглашение об ассоциации Украины с ЕС реализовано на 63%
Сегодня, 12:01
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Зеленский: соглашение об ассоциации Украины с ЕС реализовано на 63%

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Президент Украины рассказал о том, что депутатам следует принять еще 37% нововведений по евроинтеграции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом реализовано на 63%. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного выступления перед депутатами Верховной Рады на пленарном заседании. Также на мероприятии выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

…И 37% остается заданиями для нас всех, для нашего государства. Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов.

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава ЕК дала Украине инструкции по проведению реформ.

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Теги: верховная рада, владимир зеленский, евроинтеграция, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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