Зеленский: соглашение об ассоциации Украины с ЕС реализовано на 63%

Президент Украины рассказал о том, что депутатам следует принять еще 37% нововведений по евроинтеграции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом реализовано на 63%. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного выступления перед депутатами Верховной Рады на пленарном заседании. Также на мероприятии выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

…И 37% остается заданиями для нас всех, для нашего государства. Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава ЕК дала Украине инструкции по проведению реформ.

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