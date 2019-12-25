Глава ЕК дала Украине инструкции по проведению реформ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о правилах по Конституционному суду и национальному бюро по борьбе с коррупцией.

Глава Еврокомиссии дала Украине инструкции по проведению реформ в стране. Соответствующей информацией чиновница поделилась с депутатами в ходе заседания Верховной Рады. Она напомнила политикам о том, что Киев уже утвердил "прекрасную антикоррупционную машину". Однако она призвала усиливать данные институты и назначать на должности достойных людей.

Необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В вопросе реформирования Конституционного суда глава ЕК призвала Украину законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями, которые предоставляет Венецианская комиссия. Урсула фон дер Ляйен призвала парламентариев воплотить в жизнь новый закон, касающийся СМИ. Этот документ должен привести местное законодательство в соответствие с европейскими нормами. По мнению европейского эксперта, большая часть необходимых законов Киевом уже приняты, а институты созданы. Еврокомиссия надеется, что депутаты Верховной рады будут применять правила и структуры для достижения позитивных и устойчивых перемен в стране.

Глава ЕК: ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз.

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