Глава ЕК: ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что Киев ждет долгий путь реформ.

Украина для вступления в Евросоюз должна провести много реформ, но при этом ЕС будет сопровождать киев на всем пути евроинтеграции. Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления перед депутатами Верховной Рады. Она заявила о готовности поддерживать Киев на пути "так долго, как потребуется".

Вы знаете предстоящую работу лучше кого-либо… Впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне так долго, как потребуется… до того момента, когда вы переступите порог двери, ведущей в наш ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что лидеры европейских государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе от 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в региональное содружество. Для начала переговоров о членостве в ЕС Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, включая реформирование.

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