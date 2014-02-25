Столтенберг: НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной

Генсек военного альянса напомнил, что жители Украины платят своими жизнями за свои права.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический военный альянс платит свою цену в ситуации с украинским кризисом из-за помощи Киеву. Такой комментарий европейский чиновник сделал в эфире американского телеканала CNN. По мнению спикера, Запад сейчас платит гораздо меньшую цену, чем ему пришлось бы платить, если бы он отказался от поддержки Украины.

Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях... Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что российская сторона направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок западных вооружений Украине. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат военную помощь для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет.

Фото и видео: CNN