Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет

Премьер Британии рассказал о планах по увеличению объема расходов на военную сферу.

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о планах Лондона увеличить оборонный бюджет. Соответствующее заявление премьер-министр Соединенного королевства сделал в рамках пресс-конференции в Мадриде, созванной по результатам второго дня саммита НАТО. Спикер отметил, что к концу текущего десятилетия военный бюджет страны составит до 2,5 от общего ВВП.

Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph