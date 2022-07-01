Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о планах Лондона увеличить оборонный бюджет. Соответствующее заявление премьер-министр Соединенного королевства сделал в рамках пресс-конференции в Мадриде, созванной по результатам второго дня саммита НАТО. Спикер отметил, что к концу текущего десятилетия военный бюджет страны составит до 2,5 от общего ВВП.
Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия.
Борис Джонсон, премьер-министр Британии
Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно.
Фото и видео: YouTube / The Telegraph
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